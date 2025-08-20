Армия России пресекла попытку диверсии ВСУ в Чёрном море
Российская армия смогла предотвратить попытку диверсионной операции украинских войск в направлении крымского мыса Тарханкут со стороны Одессы. Наши парни ликвидировали украинский катер и нарушили вражеские планы, сообщили в Министерстве обороны России.
ВС России пресекли попытку диверсии ВСУ в акватории Чёрного моря. Видео © Telegram / Минобороны России
«В ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Чёрного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут», — говорится в сообщении.
Один из катеров ВСУ был уничтожен расчётом барражирующего боеприпаса «Ланцет» в 72-х километрах от побережья Крыма. Представители военного ведомства показали видеозапись, демонстрирующую поражение украинского катера в Чёрном море расчётами Центра «Рубикон».
«Разведку и объективный контроль осуществлял расчёт разведывательного БПЛА Zala», — добавили в Минобороны страны.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении двух малых скоростных катеров ВСУ в северо-западной части Чёрного моря силами российского флота. Кроме того, Росгвардия и ФСБ предотвратили попытку высадки десанта украинского спецназа в Брянской области, при этом часть украинских военнослужащих была взята в плен. В сети появились видеозаписи с места разгрома сил противника.
Обложка © Telegram / Минобороны России