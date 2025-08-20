Мессенджер MAX
20 августа, 07:49

Попытка десанта из спецназовцев ВСУ высадиться в России обернулась бойней, выжившие в плену

ФСБ разгромила диверсантов Службы спецопераций Украины в Брянской области

Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией и МВД задержали в Брянской области трёх членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) из Службы специальных операций, обученных западными инструкторами. Ещё трое диверсантов ликвидированы, отчитались в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России в Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций, курируемой Главным управлением разведки МО Украины, планировавшей на территории РФ совершить диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры», — доложили в ЦОС.

Российские силовики выяснили, что ДРГ обучали и контролировали сотрудники западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии. Выжившие сейчас дают признательные показания о причастности к подрывам железнодорожного полотна в Белгородской области в 2024 году и подготовке к другим терактам на российских территориях.

Третьи сутки в обороне: 150 российских военных противостоят 2000 ВСУшникам под Покровском
Третьи сутки в обороне: 150 российских военных противостоят 2000 ВСУшникам под Покровском

Ранее стало известно, что российские военные пресекли попытку прорыва группы украинских солдат через границу в Брянской области. Группу украинских диверсантов, планировавших подорвать крупный железнодорожный узел, ликвидировали в Комаричском районе.

