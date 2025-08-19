Мессенджер MAX
19 августа, 05:22

Пресечена попытка прорыва группы бойцов ВСУ через границу России, 5 уничтожены

Обложка © Офис Президента Украины

Российские военные пресекли попытку прорыва группы украинских солдат через границу в Брянской области, докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен», — сообщили «Бесстрашные».

Ранее сообщалось, что наёмник ВСУ из Азербайджана Азазаде Асим Махироглы сдался в плен российским войскам в окрестностях села Петровское на границе ЛНР и Харьковской области. Уроженец Баку служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде и принял решение сдаться, оказавшись в окружении ВС РФ.

