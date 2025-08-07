Вооружённые силы Украины (ВСУ) направили в сторону границы с Россией в Курской области две бронегруппы из сумской Катериновки. О новом манёвре противника докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«На Тёткинском и Глушковском участках фронта разведкой «северян» выявлено выдвижение двух боевых групп ВСУ на бронетехнике в районе Катериновки. Нанесено огневое поражение, обе уничтожены», — отчитались «Бесстрашные».