7 августа, 07:00

Две бронегруппы ВСУ выдвинулись к границе России. Вот что с ними стало

Две бронегруппы ВСУ выдвинулись к границе с Россией в районе Катериновки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrik Slezak

Вооружённые силы Украины (ВСУ) направили в сторону границы с Россией в Курской области две бронегруппы из сумской Катериновки. О новом манёвре противника докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«На Тёткинском и Глушковском участках фронта разведкой «северян» выявлено выдвижение двух боевых групп ВСУ на бронетехнике в районе Катериновки. Нанесено огневое поражение, обе уничтожены», — отчитались «Бесстрашные».

Ранее Life.ru писал, что российские войска ударили по базе в Очакове. Там Вооружённые силы Украины готовили десант к высадке на Херсонщине. Благодаря этой операции была выведена из строя ключевая точка, где проходила подготовка боевиков для переброски на стратегические участки побережья.

Андрей Бражников
