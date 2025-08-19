Алаудинов показал фото уничтоженной в Брянской области украинской ДРГ

По его информации, следы диверсионно-разведывательной группы были обнаружены в сорока километрах от границы с Украиной. Пленный командир группы в звании капитана рассказал, что они пересекли границу семь дней назад и за это время преодолели около 40 километров, двигаясь к цели своего задания. При них было почти 10 килограммов взрывчатки, семь гранат Ф-1, средства связи «Гармин», шесть винтовок AR-15 с глушителями, а также советские диверсионные пистолеты ПСС и МСП.