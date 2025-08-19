Мессенджер MAX
19 августа, 14:50

Алаудинов показал фото уничтоженной в Брянской области украинской ДРГ

Оружие украинской ДРГ, ликвидированной в Брянской области. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Группу украинских диверсантов, планировавших подорвать крупный железнодорожный узел, ликвидировали в Комаричском районе Брянской области. Подробности операции раскрыл замначальник главного военно-политического управления Минобороны, генерал-лейтенант Апти Алаудинов у себя в телеграм-канале.

Украинская ДРГ ликвидирована в Брянской области. Фото © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

По его информации, следы диверсионно-разведывательной группы были обнаружены в сорока километрах от границы с Украиной. Пленный командир группы в звании капитана рассказал, что они пересекли границу семь дней назад и за это время преодолели около 40 километров, двигаясь к цели своего задания. При них было почти 10 килограммов взрывчатки, семь гранат Ф-1, средства связи «Гармин», шесть винтовок AR-15 с глушителями, а также советские диверсионные пистолеты ПСС и МСП.

«ДРГ тащила с собой взрывчатку, стрелковое вооружение, средства связи и навигации. Куда шли и что хотели совершить, расскажут компетентные органы в своем пресс-релизе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили опорный пункт штурмовой бригады ВСУ Эдельвейс в ДНР. Позиции украинских подразделений были раскрыты противником из-за несоблюдения правил маскировки. Нахождение военнослужащих на открытой местности позволило противнику их засечь.

Александра Мышляева
