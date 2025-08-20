Российский удар по нефтебазе в Одессе поставил крест на планах ВСУ
Генерал Попов: Удар ВС РФ по нефтебазе Triton сорвал контрнаступление ВСУ
ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog
Удар по нефтяному терминалу «Тритон» в порту Измаила Одесской области сорвёт планы украинской армии по организации наступления. Данная атака нанесла существенный урон Вооружённым силам Украины, заявил AиФ генерал-майор Владимир Попов.
«В результате замедлятся темпы оборонительных действий, а о возможном наступлении никакой речи быть не может в ближайший месяц точно. Им придётся полностью менять логистику, перестраивать цепочки поставок, экономить топливо во время восстановительных работ», — сказал Попов.
Генерал-майор также отметил, что российские войска целенаправленно наносят удары по ключевым объектам украинской армии, которые влияют на её боеспособность.
Ранее стало известно, что наши парни ударили по причалам, используемым ВСУ для обеспечения топливом военной техники. Также бойцы ВС РФ поразили цех по сборке беспилотников и пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.