Удар по нефтяному терминалу «Тритон» в порту Измаила Одесской области сорвёт планы украинской армии по организации наступления. Данная атака нанесла существенный урон Вооружённым силам Украины, заявил AиФ генерал-майор Владимир Попов.

«В результате замедлятся темпы оборонительных действий, а о возможном наступлении никакой речи быть не может в ближайший месяц точно. Им придётся полностью менять логистику, перестраивать цепочки поставок, экономить топливо во время восстановительных работ», — сказал Попов.

Генерал-майор также отметил, что российские войска целенаправленно наносят удары по ключевым объектам украинской армии, которые влияют на её боеспособность.