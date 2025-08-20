МО РФ подтвердило удар по причалам ВСУ, используемым для поставок топлива

В среду авиация и артиллерия ВС РФ поразили ряд объектов противника, сообщает Минобороны России 20 августа. Так, были атакованы причальные сооружения, которые использовались для поставок горючего в интересах ВСУ.

Также удары были нанесены по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов и пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего, как сообщается, поражение было нанесено в 148 районах.

В ходе отражения атак средствами противовоздушной обороны, согласно заявлению, был перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Кроме того, было сбито 217 беспилотников самолётного типа.

Также в сводке приведены суммарные данные, с начала проведения специальной военной операции. По информации ведомства, всего уничтожено 665 самолётов, 283 вертолёта и 78 434 беспилотных летательных аппарата, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 677 танков и иных боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 737 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 40 014 единиц специальной военной автомобильной техники.