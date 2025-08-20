Мессенджер MAX
20 августа, 10:18

МО РФ подтвердило удар по причалам ВСУ, используемым для поставок топлива

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

В среду авиация и артиллерия ВС РФ поразили ряд объектов противника, сообщает Минобороны России 20 августа. Так, были атакованы причальные сооружения, которые использовались для поставок горючего в интересах ВСУ.

Также удары были нанесены по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов и пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего, как сообщается, поражение было нанесено в 148 районах.

В ходе отражения атак средствами противовоздушной обороны, согласно заявлению, был перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Кроме того, было сбито 217 беспилотников самолётного типа.

Также в сводке приведены суммарные данные, с начала проведения специальной военной операции. По информации ведомства, всего уничтожено 665 самолётов, 283 вертолёта и 78 434 беспилотных летательных аппарата, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 677 танков и иных боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 737 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 40 014 единиц специальной военной автомобильной техники.

Два быстроходных катера ВСУ не смогли укрыться от кораблей Черноморского флота
Два быстроходных катера ВСУ не смогли укрыться от кораблей Черноморского флота

Напомним, ранее в Сети сообщалось, что Армия России разнесла нефтебазу Triton и танкер у причала в Измаиле. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердила, что пожар охватил объект топливно-энергетической инфраструктуры, но раскрывать подробности не стала.

