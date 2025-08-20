Мессенджер MAX
20 августа, 10:07

Два быстроходных катера ВСУ не смогли укрыться от кораблей Черноморского флота

Минобороны России: Корабли Черноморского флота уничтожили два катера ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aarrows

Корабли Черноморского флота РФ уничтожили в Чёрном море два украинских военных катера. Об этом сообщает Минобороны России.

«В северо-западной части Чёрного моря силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника», — сказано в публикации.

Ранее хакеры из России вскрыли базу данных Генштаба ВСУ, где была информация о том, что украинская армия в ходе боевых действий потеряла уже более 1,7 миллиона человек. Там были файлы с ФИО, обстоятельствами смерти, а также личными данными и контактами родственников.

