Два быстроходных катера ВСУ не смогли укрыться от кораблей Черноморского флота

Ранее хакеры из России вскрыли базу данных Генштаба ВСУ, где была информация о том, что украинская армия в ходе боевых действий потеряла уже более 1,7 миллиона человек. Там были файлы с ФИО, обстоятельствами смерти, а также личными данными и контактами родственников.