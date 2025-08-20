Два быстроходных катера ВСУ не смогли укрыться от кораблей Черноморского флота
Минобороны России: Корабли Черноморского флота уничтожили два катера ВСУ
Корабли Черноморского флота РФ уничтожили в Чёрном море два украинских военных катера. Об этом сообщает Минобороны России.
«В северо-западной части Чёрного моря силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника», — сказано в публикации.
