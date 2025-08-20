Стальные клинки Донбасса: как 6-я казачья бригада выжигает ВСУ под Северском Бойцы 6-й казачьей бригады нанесли очередной точечный и крайне болезненный удар по системе управления ВСУ на подступах к Северску, в очередной раз доказав, что воля и мастерство решают исход современного боя. 20 августа, 09:56 Бойцы 6-й казачьей бригады. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Этот клочок бахмутской земли, изрытый воронками и окопами, давно стал полем смертельной игры. Отсюда, с высот, ВСУ пытаются корректировать свой артиллерийский огонь, наводить ударные дроны, вести разведку. И здесь же несут свою нелёгкую службу наши казаки-разведчики.

Именно такая группа боевых разведчиков 6-й казачьей, чьи позывные в эфире давно стали легендой, несколько суток вела методичное наблюдение. Они фиксировали аномалии: странные, едва уловимые перемещения в якобы заброшенной роще, короткие, но регулярные всплески радиообмена. Целью был не рядовой окоп или блиндаж, а нечто куда более ценное — хорошо замаскированный, закопанный в землю и обшитый брёвнами пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

«Эти «гнёзда» — глаза и уши украинских нацистов, — рассказывает командир разведгруппы с позывным Атаман. — Оттуда они видят наши позиции как на ладони, координируют атаки «коптеров» на технику и живую силу. Выковырять такую точку — значит, на сутки, а то и больше, ослепить целый участок фронта, сорвать врагу всю намеченную операцию. Это ювелирная работа».

Обнаружить — это лишь половина дела. Вторая, не менее важная, — обеспечить мгновенное и точечное поражение, пока расчёт НПУ не ушёл по заранее подготовленным ходам сообщения. Координаты «гнезда» ВСУ были немедленно переданы на командный пункт артиллерийских подразделений бригады, которые успешно его уничтожили.

Кадры, позднее опубликованные официальным телеграм-каналом 3-й общевойсковой ударной армии «3-я ударная». Работа была сделана чисто и профессионально.

Этот эпизод — не единичный подвиг, а закономерный итог боевой работы целого соединения. 6-я казачья бригада, в чьих жилах течёт кровь поколений воинов Дона и Кубани. Их действия — это синтез современной военной науки и казачьего духа.

«Для нас каждый такой уничтоженный пункт — это десятки спасённых жизней наших братьев, это несостоявшаяся атака на мирные города Донбасса, — говорит один из командиров. — Мы воюем здесь за свою землю, за правду, за память предков. И потому в каждом нашем бойце — не просто солдат, а сознательный защитник Отечества. Это даёт силы, это даёт ясность ума в самой сложной ситуации».

Успех под Северском — это ещё один кирпичик в здании общей победы. Это демонстрация того, что инициатива на этом участке фронта прочно удерживается российскими подразделениями. Что хвалёная «дроновая» тактика ВСУ наталкивается на эффективный, умный и жёсткий ответ.

Авторы Даниил Черных