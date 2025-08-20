Оружие, тела и пленные на земле: На видео сняли место разгрома украинской ДРГ под Брянском

Трое украинских диверсантов добровольно сдались в плен после ликвидации их товарищей в Брянской области. Об этом рассказала один из задержанных, старший солдат Александр Гатьков, в ходе дачи показаний. Видео с места разгрома вражеской ДРГ и допросом выживших солдат опубликовала ФСБ России.

«Я старший солдат Гатьков Александр Юрьевич, позывной Казак. <…> Группа была обнаружена в лесном массиве на территории Брянской области. В результате боестолкновения я и ещё двое сдались в плен, остальные были уничтожены. Свою вину полностью признаю, в содеянном раскаиваюсь» , — говорит на кадрах Казак.

У диверсантов с собой был огромный арсенал оружия и взрывчатки натовского образца. Пленённые признались в причастности к подрыву железной дороги в сентябре 2024 года в Белгородской области и подготовке аналогичных преступлений на территории России. ДРГ состояла из кадровых сотрудников Службы специальных операций, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины. Их обучили офицеры западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии. Во время перестрелки трое ВСУшников были убиты. Одним из их заданий было подорвать крупный железнодорожный узел.