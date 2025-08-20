ВСУ предрекли крах системной аэроразведки из-за российских дронов

Воздушная разведка Вооружённых сил Украины оперативно-тактического уровня может прекратить своё существование в ближайшие месяцы из-за эффективного противодействия российских беспилотников-перехватчиков. Об этом заявил украинский военный публицист Серафим Гордиенко.

В ближайшие месяцы аэроразведка как вид системной деятельности может прекратить своё существование. Пока что системно не сбивают ночью, но это вопрос времени. По его словам, у украинской стороны в настоящее время отсутствуют эффективные решения для противодействия российским дронам. Публицист уточнил, что поиск такого решения является первоочередной задачей для компаний-производителей.

«Пока что системно не сбивают ночью, но это вопрос времени. Подниматься выше (на 4 000 и 5 000 метров) тоже не даёт результата, враг научился сбивать и там. Вести «секторную разведку» на большинстве направлений пока что невозможно», — написал он в своих соцсетях.