Ещё один в копилку: Российские войска сбили очередной F-16 ВСУ

В Сумской области российские силы сбили ещё один истребитель F-16 ВСУ. Детали о времени, месте и обстоятельствах падения самолёта не уточняются. Об этом сообщает телеграм-канал «Милитарист».

«Ещё один истребитель F-16 был сбит российскими самолётами в районе Сум», — указано в публикации.