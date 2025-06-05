Ещё один в копилку: Российские войска сбили очередной F-16 ВСУ
Стало известно об ещё одном сбитом над Сумской областью истребителе F-16
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В Сумской области российские силы сбили ещё один истребитель F-16 ВСУ. Детали о времени, месте и обстоятельствах падения самолёта не уточняются. Об этом сообщает телеграм-канал «Милитарист».
«Ещё один истребитель F-16 был сбит российскими самолётами в районе Сум», — указано в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные превратили в груду металла уже восемь F-16. ВСУ жалуются, что на «новых» самолётах стоят устаревшие радары, которые даже уступают советским. Из-за этого американские истребители не могут соперничать с российскими ВКС в воздушных боях.