Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 16:07

Ещё один в копилку: Российские войска сбили очередной F-16 ВСУ

Стало известно об ещё одном сбитом над Сумской областью истребителе F-16

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

В Сумской области российские силы сбили ещё один истребитель F-16 ВСУ. Детали о времени, месте и обстоятельствах падения самолёта не уточняются. Об этом сообщает телеграм-канал «Милитарист».

«Ещё один истребитель F-16 был сбит российскими самолётами в районе Сум», — указано в публикации.

Российские военные получили 15 млн рублей за сбитый F-16 ВВС Украины
Российские военные получили 15 млн рублей за сбитый F-16 ВВС Украины

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные превратили в груду металла уже восемь F-16. ВСУ жалуются, что на «новых» самолётах стоят устаревшие радары, которые даже уступают советским. Из-за этого американские истребители не могут соперничать с российскими ВКС в воздушных боях.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar