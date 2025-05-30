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30 мая, 00:55

Российские военные получили 15 млн рублей за сбитый F-16 ВВС Украины

F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Двенадцать российских военных, которые участвовали в уничтожении американского истребителя F-16 в зоне специальной военной операции на Украине, получили 15 миллионов рублей. Об этом сообщает компания «Форэс».

Компания исполнила свои обязательства и передала эти деньги военнослужащим.

«Церемония награждения состоялась 29 мая 2025 года на приграничной территории в присутствии командования. Денежные сертификаты получили 12 военнослужащих, причастных к ликвидации цели»,приводит комментарий компании ТАСС.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские военные превратили в груду металла уже восемь F-16. ВСУ жалуются, что на «новых» самолётах стоят устаревшие радары, которые даже уступают советским. Из-за этого американские истребители не могут соперничать с российскими ВКС в воздушных боях.

Лия Мурадьян
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