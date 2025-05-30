Российские военные получили 15 млн рублей за сбитый F-16 ВВС Украины

Двенадцать российских военных, которые участвовали в уничтожении американского истребителя F-16 в зоне специальной военной операции на Украине, получили 15 миллионов рублей. Об этом сообщает компания «Форэс».

Компания исполнила свои обязательства и передала эти деньги военнослужащим.

«Церемония награждения состоялась 29 мая 2025 года на приграничной территории в присутствии командования. Денежные сертификаты получили 12 военнослужащих, причастных к ликвидации цели», — приводит комментарий компании ТАСС.