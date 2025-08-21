Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

20 августа, 22:08

Хакеры раскрыли, где именно ВСУ понесли самые катастрофические потери

ТАСС: Потери ВСУ в Курской области стали самыми масштабными с начала СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Потери вооружённых формирований Украины в Курской области стали самыми значительными за три года проведения спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

В результате хакерских атак на базы данных Генштаба ВСУ были обнародованы данные, согласно которым общее число потерь украинской армии превышает 1,7 миллиона человек. В эти цифры входят убитые, тяжелораненые и пропавшие без вести.

По информации силовиков, наибольшие потери противник понёс в ходе неудачного контрнаступа на Запорожье и так называемой «курской авантюры». Эти события стали знаковыми для динамики конфликта, и теперь можно смело утверждать, что потери ВСУ в Курской области стали самыми колоссальными за все три года военных действий.

Российский удар по нефтебазе в Одессе поставил крест на планах ВСУ
Ранее Life.ru писал, что в слитых хакерами данных Генштаба ВСУ оказались списки всех поставщиков оружия Киеву. Всего украинские войска снабжали 43 страны.

