500 дронов, «Искандеры» и «Кинжалы»: Что известно о массированном ударе по Киеву в ночь на 28 августа

Российские войска нанесли массированный удар по военным, промышленным и логистическим объектам Украины. Подтверждено уничтожение как минимум 10 целей.

Атака осуществлялась с участием 500 БПЛА и ракет «Искандер», «Кинжал», Х-101, «Гербера» и «Герань». Были поражены ключевые объекты: сборочное предприятие ракетно-космической промышленности ООО «Спецоборонмаш», ракетный агрегатно-детальный завод АО «Киевский радиозавод», промышленные предприятия «Киев-22» и Samsung-Ukraine, а также компания Ukrspecsystems, разрабатывающая БПЛА PD-2 и Shark в Киеве, пишет Mash.

Кроме того, в Коломые (Ивано-Франковская область) ракеты «Кинжал» нанесли удар по аэродрому бригады, эксплуатирующей вертолёты Ми-2, Ми-8, самолёты Л-39 и Ан-26. Аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области подвергся удару крылатыми ракетами Х-101 и ранее — «Геранями». В Винницкой области в Казатине повреждён железнодорожный узел, из-за чего поезда с военной техникой вынуждены следовать обходными путями или задерживаться.

Из-за ошибки украинской ПВО одна ракета попала в жилой дом в Киеве, погибли десять человек.