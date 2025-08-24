Российские войска нанесли удар по складу с украинскими ракетами «Сапсан»

Российские войска за минувшие сутки уничтожили склад оперативно-тактических ракет «Сапсан», а также производственный цех и склад беспилотников ВСУ. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

В сообщении говорится, что ВС России нанесли удары по месту хранения ракет «Сапсан», цеху по производству беспилотников и складу, где они хранились. Для этого были использованы самолёты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.