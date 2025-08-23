Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 августа, 09:21

Армия России освободила Клебан-Бык и Среднее в ДНР

Обложка © VK / Минобороны РФ

Минобороны РФ заявило, что за минувшие сутки российские войска освободили населённые пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Согласно сообщению, Клебан-Бык был освобождён благодаря решительным действиям Южной группировки войск, а Среднее — в результате активных операций группировки войск «Запад».

Потеря населённых пунктов Клебан-Бык и Среднее в ДНР для ВСУ имеет серьёзные стратегические последствия: они находятся в районе Горловки, ключевого участка фронта. Их утрата ослабляет оборонительные линии ВСУ, открывая пути для дальнейшего продвижения ВС РФ. Клебан-Бык и Среднее также расположены вдоль важных дорог, включая трассу на Константиновку. Потеря этих пунктов затрудняет логистику и снабжение украинской армии в этом районе.

Ранее российская армия освободила населённый пункт Александро-Шультино в ДНР. Взятием села занималась группировка войск «Юг».

