21 августа, 09:09

Армия России освободила Александро-Шультино в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Под контроль Российской армии перешёл населённый пункт Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. За взятием села стоит группировка войск «Юг», следует из сводки Минобороны РФ от 21 августа.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населённый пункт Александро-Шультино», – отчитались военные.

В США заявили о рекорде Армии России по освобождённой территории за сутки
Ранее стало известно, что Армия России взяла под контроль участок дороги, связывающей Красноармейск (Покровск) и Доброполье. Это привело к значительному ухудшению положения украинских войск, находящихся в Донецкой Народной Республике. Военные аналитики считают взятие Красноармейска основным моментом в битве за Донбасс.

