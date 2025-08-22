Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 09:25

Армия России продвинулась в ДНР, выбив ВСУ ещё из трёх населённых пунктов

ВС РФ освободили два посёлка и одно село в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Бойцы Армии России освободили два посёлка (Катериновка, Владимировка) и одно село (Русин Яр) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны России 22 августа.

«Российские войска освободили населённые пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республик», — указали в пресс-службе ведомства.

За неделю были освобождены девять населённых пунктов. Войска группировки «Запад» освободили Колодези в ДНР. Подразделения «Юга» продвинулись вглубь обороны противника и взяли под контроль Александро-Шультино и Катериновку. Наступающие части «Центра» освободили Сухецкое, Панковку, Владимировку и Русин Яр. Группировка «Восток» в результате активных действий заняла Вороное и Новогеоргиевку в Днепропетровской области.

Сразу три населённых пункта за сутки освободила Армия России в зоне СВО
Сразу три населённых пункта за сутки освободила Армия России в зоне СВО

Напомним, что вчера российская армия освободила населённый пункт Александро-Шультино в ДНР. Взятием села занималась группировка войск «Юг».

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar