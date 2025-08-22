Армия России продвинулась в ДНР, выбив ВСУ ещё из трёх населённых пунктов

Бойцы Армии России освободили два посёлка (Катериновка, Владимировка) и одно село (Русин Яр) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны России 22 августа.

За неделю были освобождены девять населённых пунктов. Войска группировки «Запад» освободили Колодези в ДНР. Подразделения «Юга» продвинулись вглубь обороны противника и взяли под контроль Александро-Шультино и Катериновку. Наступающие части «Центра» освободили Сухецкое, Панковку, Владимировку и Русин Яр. Группировка «Восток» в результате активных действий заняла Вороное и Новогеоргиевку в Днепропетровской области.