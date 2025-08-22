Армия России продвинулась в ДНР, выбив ВСУ ещё из трёх населённых пунктов
ВС РФ освободили два посёлка и одно село в ДНР
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova
Бойцы Армии России освободили два посёлка (Катериновка, Владимировка) и одно село (Русин Яр) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны России 22 августа.
«Российские войска освободили населённые пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республик», — указали в пресс-службе ведомства.
За неделю были освобождены девять населённых пунктов. Войска группировки «Запад» освободили Колодези в ДНР. Подразделения «Юга» продвинулись вглубь обороны противника и взяли под контроль Александро-Шультино и Катериновку. Наступающие части «Центра» освободили Сухецкое, Панковку, Владимировку и Русин Яр. Группировка «Восток» в результате активных действий заняла Вороное и Новогеоргиевку в Днепропетровской области.
Напомним, что вчера российская армия освободила населённый пункт Александро-Шультино в ДНР. Взятием села занималась группировка войск «Юг».