Армия России вытеснила ВСУ из Филии в Днепропетровской области
Обложка © Минобороны РФ
В ходе успешных наступательных операций подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Филия в Днепропетровской области, укрепляя позиции и демонстрируя решимость в достижении стратегических целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Днём ранее российские войска освободили населённые пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Клебан-Бык был освобождён благодаря решительным действиям Южной группировки войск, а Среднее — в результате активных операций группировки войск «Запад».