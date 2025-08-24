Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 09:15

Армия России вытеснила ВСУ из Филии в Днепропетровской области

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

В ходе успешных наступательных операций подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Филия в Днепропетровской области, укрепляя позиции и демонстрируя решимость в достижении стратегических целей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Днём ранее российские войска освободили населённые пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Клебан-Бык был освобождён благодаря решительным действиям Южной группировки войск, а Среднее — в результате активных операций группировки войск «Запад».

Армия России продвинулась в ДНР, выбив ВСУ ещё из трёх населённых пунктов
Армия России продвинулась в ДНР, выбив ВСУ ещё из трёх населённых пунктов
BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar