24 августа, 09:13

В ВСУ понадеялись на остановку российского наступления из-за непогоды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

ВСУ рассчитывают на изменение погодных условий как на ключевой фактор, способный замедлить активное наступление российских войск. Об этом в комментарии украинскому агентству УНИАН заявил официальный представитель оперативно-тактической группировки «Днепр» Виктор Трегубов.

Он выразил надежду, что ожидаемое ухудшение погодных условий к октябрю создаст существенные оперативные трудности для наступающих подразделений ВС РФ. Представитель ВСУ пояснил, что сезон дождей и последующее распутье могут ограничить возможности по логистике, маневрированию техники и поддержанию высокого темпа наступления, даже при сохранении численного превосходства.

«Дальше будут проблемы уже не столько с личным составом, сколько с условиями, при которых им будет не так удобно поддерживать ту интенсивность, которую они имеют сейчас», — подчеркнул Трегубов.

По его словам, интенсивность боевых действий продолжает оставаться крайне высокой, при этом российские войска продолжают наращивать численность группировок на стратегически важных направлениях. Трегубов привёл показательный пример: на Покровском направлении, по данным украинской разведки, сосредоточено около 110 тысяч российских военнослужащих, что почти вдвое превышало довоенное население самого города Покровска (60 тысяч жителей).

Ранее сообщалось, что 127-я отдельная бригада теробороны Вооружённых сил Украины понесла потери в боях под Волчанском. Одновременно с этим командира батальона Олега Черкашина заметили на праздничных мероприятиях в Харькове. Тем временем российские войска из объединения «Север» смогли преодолеть оборону ВСУ в районе Синельникова.

Алиса Хуссаин
