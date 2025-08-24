Точным ударом дронов наши парни уничтожили блиндаж ВСУ и отряд «рейнджеров» на Сумщине
Боец Витязь: ВС РФ уничтожили подразделение украинских ССО Рейнджер на Сумщине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Российская группировка войск «Север» провела успешную операцию в Сумской области, целью которой стало расширение буферной зоны. В результате удара по силам ВСУ было нейтрализовано подразделение украинских ССО «Рейнджер». Офицер группировки с позывным Витязь рассказал подробности РИА «Новости».
«Расчёт ударных БПЛА группировки войск «Север», расширяя буферную зону в Сумской области, с помощью FPV-дрона уничтожил антенны связи и управления БПЛА отряда ССО «Рейнджер» ВСУ, располагавшиеся в Сумской области», — отметил Витязь.
По словам военнослужащего, сначала были обнаружены и выведены из строя антенны связи противника. Вслед за этим, используя ударные беспилотники, российские Вооружённые Силы полностью стёрли с лица земли блиндаж вместе с находившимися там украинскими спецназовцами. Витязь добавил, что только двоим «рейнджерам» удалось избежать гибели, покинув место происшествия.
Ранее в Донецкой Народной Республике Армия России провела операцию по поражению украинских объектов временного базирования. Применяя ракеты «Искандер», авиабомбы ФАБ-500 и ударные БПЛА «Герань», удалось уничтожить и вывести из строя 4 реактивных системы залпового огня, 3 танка, а также порядка 600 человек личного состава ВСУ.