Российская группировка войск «Север» провела успешную операцию в Сумской области, целью которой стало расширение буферной зоны. В результате удара по силам ВСУ было нейтрализовано подразделение украинских ССО «Рейнджер». Офицер группировки с позывным Витязь рассказал подробности РИА «Новости».

«Расчёт ударных БПЛА группировки войск «Север», расширяя буферную зону в Сумской области, с помощью FPV-дрона уничтожил антенны связи и управления БПЛА отряда ССО «Рейнджер» ВСУ, располагавшиеся в Сумской области», — отметил Витязь.

По словам военнослужащего, сначала были обнаружены и выведены из строя антенны связи противника. Вслед за этим, используя ударные беспилотники, российские Вооружённые Силы полностью стёрли с лица земли блиндаж вместе с находившимися там украинскими спецназовцами. Витязь добавил, что только двоим «рейнджерам» удалось избежать гибели, покинув место происшествия.