Российские силы нанесли мощный удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в ДНР

Российское оборонное ведомство сообщило о серии ударов, нанесённых Воздушно-космическими силами по местам временной дислокации украинских подразделений на территории Донецкой Народной Республики. Также в пресс-службе МО поделились видео удара по целям противника.

Цели противника были поражены ВКС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

«В результате авиаудара применением ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции успешно поражён пункт временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка», — сказано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, под Константиновкой был поражён пункт временного размещения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Дополнительно, в районе Белицкого атаке подвергся пункт временного базирования 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что в районе Северска точным ударом лёгкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) был уничтожен пункт дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.