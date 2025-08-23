Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 07:41

Российские силы нанесли мощный удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в ДНР

ВКС РФ поразили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Российское оборонное ведомство сообщило о серии ударов, нанесённых Воздушно-космическими силами по местам временной дислокации украинских подразделений на территории Донецкой Народной Республики. Также в пресс-службе МО поделились видео удара по целям противника.

Цели противника были поражены ВКС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

«В результате авиаудара применением ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции успешно поражён пункт временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка», — сказано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, под Константиновкой был поражён пункт временного размещения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Дополнительно, в районе Белицкого атаке подвергся пункт временного базирования 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что в районе Северска точным ударом лёгкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) был уничтожен пункт дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На Украине признали серьёзные потери после ударов БПЛА центра Рубикон
На Украине признали серьёзные потери после ударов БПЛА центра Рубикон

Ранее в результате чёткой работы шестой казачьей бригады были поражены пункты управления БПЛА ВСУ. Цели противника дислоцировались в районе населённого пункта Северск в Донецкой Народной Республике, расположенного недалеко от Артёмовска.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar