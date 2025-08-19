12 августа артиллерийские подразделения бригады провели успешную атаку на позиции Вооружённых сил Украины в районе Северска. В тот же день западнее населённого пункта было уничтожено полевое средство управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили два населённых пункта: Колодези в Донецкой Народной Республике и Вороное в Днепропетровской области. Колодези было освобождено благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад», тогда как Вороное удалось освободить бойцам группировки войск «Восток».