Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 августа, 18:57

Казачья бригада успешно поразила пункт управления БПЛА ВСУ под Северском

Обложка © Telegram/Минобороны

Шестая казачья бригада продемонстрировала результаты боевой работы в районе населённого пункта Северск Бахмутского района Донецкой области. Видеоматериалы были опубликованы официальным телеграм-каналом третьей общевойсковой армии ВС РФ «3-я ударная».

12 августа артиллерийские подразделения бригады провели успешную атаку на позиции Вооружённых сил Украины в районе Северска. В тот же день западнее населённого пункта было уничтожено полевое средство управления беспилотными летательными аппаратами противника.

«Наши казаки обнаружили очередное гнездо вражеских «птичек». Артиллеристы 6-й казачьей бригады уничтожили пункт управления БПЛА противника в районе Северска», — отмечалось в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили два населённых пункта: Колодези в Донецкой Народной Республике и Вороное в Днепропетровской области. Колодези было освобождено благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад», тогда как Вороное удалось освободить бойцам группировки войск «Восток».

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
