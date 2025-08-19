Казачья бригада успешно поразила пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
Обложка © Telegram/Минобороны
Шестая казачья бригада продемонстрировала результаты боевой работы в районе населённого пункта Северск Бахмутского района Донецкой области. Видеоматериалы были опубликованы официальным телеграм-каналом третьей общевойсковой армии ВС РФ «3-я ударная».
12 августа артиллерийские подразделения бригады провели успешную атаку на позиции Вооружённых сил Украины в районе Северска. В тот же день западнее населённого пункта было уничтожено полевое средство управления беспилотными летательными аппаратами противника.
«Наши казаки обнаружили очередное гнездо вражеских «птичек». Артиллеристы 6-й казачьей бригады уничтожили пункт управления БПЛА противника в районе Северска», — отмечалось в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили два населённых пункта: Колодези в Донецкой Народной Республике и Вороное в Днепропетровской области. Колодези было освобождено благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад», тогда как Вороное удалось освободить бойцам группировки войск «Восток».