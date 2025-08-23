На Украине признали серьёзные потери после ударов БПЛА центра Рубикон

Операторы FPV-дронов Центра перспективных беспилотных технологий Министерства обороны РФ «Рубикон» поразили тысячи единиц техники и БПЛА, а также самолёты и экипажи Вооружённых сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщила основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

«Подразделение «Рубикон» стартовало буквально год назад, в августе 2024 года. За это время ими уничтожены тысячи единиц техники, БПЛА», — заявила Берлинская.

По её словам, российские расчёты FPV-дронов последовательно ликвидируют разведывательные беспилотники украинской армии, что делает ВСУ «всё более слепыми». Кроме того, бойцы «Рубикона» уничтожают украинских операторов БПЛА, которые имеют критическое значение для боеспособности войск.

Берлинская признала, что управление в «Рубиконе» находится на очень высоком уровне. По её мнению, необходимо взять лучшие практики работы центра.