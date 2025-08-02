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Регион
2 августа, 17:48

Украина встревожена угрозой от российского центра «Рубикон»

Флэш: 400 катеров Рубикона способны уничтожить морскую инфраструктуру Украины

Обложка © Telegram/Минобороны России

Обложка © Telegram/Минобороны России

Украинский специалист в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш обратил внимание на новую серьёзную угрозу, связанную с деятельностью российского Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». По его словам, этот центр способен координировать массированные атаки с использованием безэкипажных катеров.

«Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое «Рубикон», тот понимает, что всё будет серьёзно», — подчеркнул Флеш.

Как передаёт ресурс «Осведомитель», в конце июля операторы FPV-дронов испытательного центра «Рубикон» успешно уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» с помощью воздушных таранов. Кроме того, были поражены четыре американских «Хамви», несколько единиц бронетехники, два пункта дислокации и три вражеских беспилотника на точке взлёта. Эти результаты подтверждают растущий потенциал российских беспилотных технологий.

Российские операторы дронов уничтожили танк Leopard недалеко от Ялты
Российские операторы дронов уничтожили танк Leopard недалеко от Ялты

Ранее Минобороны РФ показало видео ударов по ж/д транспорту ВСУ в Донбассе. По данным разведки, поезда у Доброполья перевозили военные грузы. Операторы FPV-дронов центра «Рубикон» точно поразили тепловозы близ села Белозёрское, которые ВСУ использовали для доставки боеприпасов и техники. Видеозаписи демонстрируют моменты атак и их последствия на украинской территории.

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Анастасия Никонорова
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