Украинский специалист в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш обратил внимание на новую серьёзную угрозу, связанную с деятельностью российского Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». По его словам, этот центр способен координировать массированные атаки с использованием безэкипажных катеров.

«Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое «Рубикон», тот понимает, что всё будет серьёзно», — подчеркнул Флеш.

Как передаёт ресурс «Осведомитель», в конце июля операторы FPV-дронов испытательного центра «Рубикон» успешно уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» с помощью воздушных таранов. Кроме того, были поражены четыре американских «Хамви», несколько единиц бронетехники, два пункта дислокации и три вражеских беспилотника на точке взлёта. Эти результаты подтверждают растущий потенциал российских беспилотных технологий.