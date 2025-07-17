Разнос на рельсах: Дроны «Рубикона» сожгли эшелоны ВСУ под Добропольем
Минобороны РФ показало удары по военным поездам ВСУ в районе Доброполья
Министерство обороны России опубликовало видеозаписи ударов по железнодорожному транспорту Вооружённых сил Украины, который, по данным разведки, использовался для перевозки военных грузов в районе Доброполья в Донбассе.
Видео © ИЦПБТ «РУБИКОН»
Как уточняется, расчёты FPV-дронов Испытательного центра «Рубикон» нанесли несколько точечных ударов по тепловозам в районе села Белозерское. По предварительной информации, эти поезда регулярно применялись ВСУ для транспортировки боеприпасов и другой техники.
На опубликованных кадрах зафиксированы моменты поражения составов, а также последствия атак, снятые уже на территории Украины.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео удара по позициям украинского ЗРК С-300ПС в районе посёлка Гвардейское в Одесской области. Удар был нанесён высокоточной баллистической ракетой комплекса «Искандер».
Обложка © ИЦПБТ «РУБИКОН»