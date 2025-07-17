Разнос на рельсах: Дроны «Рубикона» сожгли эшелоны ВСУ под Добропольем

Министерство обороны России опубликовало видеозаписи ударов по железнодорожному транспорту Вооружённых сил Украины, который, по данным разведки, использовался для перевозки военных грузов в районе Доброполья в Донбассе.

Как уточняется, расчёты FPV-дронов Испытательного центра «Рубикон» нанесли несколько точечных ударов по тепловозам в районе села Белозерское. По предварительной информации, эти поезда регулярно применялись ВСУ для транспортировки боеприпасов и другой техники.

На опубликованных кадрах зафиксированы моменты поражения составов, а также последствия атак, снятые уже на территории Украины.