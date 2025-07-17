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17 июля, 12:54

Разнос на рельсах: Дроны «Рубикона» сожгли эшелоны ВСУ под Добропольем

Минобороны РФ показало удары по военным поездам ВСУ в районе Доброполья

Министерство обороны России опубликовало видеозаписи ударов по железнодорожному транспорту Вооружённых сил Украины, который, по данным разведки, использовался для перевозки военных грузов в районе Доброполья в Донбассе.

Видео © ИЦПБТ «РУБИКОН»

Как уточняется, расчёты FPV-дронов Испытательного центра «Рубикон» нанесли несколько точечных ударов по тепловозам в районе села Белозерское. По предварительной информации, эти поезда регулярно применялись ВСУ для транспортировки боеприпасов и другой техники.

На опубликованных кадрах зафиксированы моменты поражения составов, а также последствия атак, снятые уже на территории Украины.

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Ранее Министерство обороны России опубликовало видео удара по позициям украинского ЗРК С-300ПС в районе посёлка Гвардейское в Одесской области. Удар был нанесён высокоточной баллистической ракетой комплекса «Искандер».

Обложка © ИЦПБТ «РУБИКОН»

Марина Фещенко
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