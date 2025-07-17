Новости СВО. Освобождено Новохатское, Европа отказывается платить за оружие, Зеленский меняет министра обороны, 17 июля Армия России зачищает юг ДНР, Верховная рада приняла закон о численности СБУ, Европа отказывается финансировать американские поставки вооружения Киеву, правительство Венгрии отреагировало на зверства ТЦК, смена министра обороны Украины — дайджест Life.ru. 16 июля, 21:07 Армия России закрепляется у Днепропетровской области. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Донецкая Народная Республика, 17 июля

Российские войска освободили Новохатское в ДНР. Этот населённый пункт находится на юге республики у границы с Днепропетровской областью.

— Группировка «Восток» продолжает брать один населённик за другим на Южно-Донецком направлении. Российским подразделениям удалось выйти на «ленточку» уже в нескольких местах. В дальнейшем логичным выглядит заход на территорию противника для создания буферной зоны. Ближайшие к Новохатскому населённые пункты в Днепропетровской области — Ивановка и Филия, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 17 июля 2025 года. Армия России освободила Новохатское у Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

На севере ДНР армия России также ведёт успешное наступление. По предварительным данным, штурмовикам удалось форсировать реку Нитриус и зайти в село Среднее. Несколько километрами выше войска выбивают противника из Карповки. От этого участка менее 15 километров до реки Оскол. Выход к которой угрожает всей группировке ВСУ, находящейся на западном берегу.

Курская область, 17 июля

Успехи ВСУ у Тёткина заканчиваются, не успев начаться. ВС РФ взяли ещё несколько домов в сумской Рыжевке. Из этого села ВСУ наступали на российскую территорию. Противник пытался зайти в Новый Путь. В очередной раз ему помешали артиллеристы и дроноводы. Как итог, остатки наступающих сил отошли в Павловку, находящуюся в Сумской области.

Карта СВО на 17 июля 2025 года. Армия России отбила попытку атаки ВСУ на Новый Путь. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

На этом направлении группировка войск «Север» продолжает уничтожать западную технику. Список подбитого пополнила американская САУ M109 Paladin.

Расширение штата СБУ

Похоже, что предателей на Украине становится всё больше и больше. Иначе как объяснить то, что Верховная рада одобрила расширение штата СБУ в мирный период — с 27 до 37 тысяч, а в особый — с 31 до 41 тысячи человек. Кроме того, СБУ разрешили использовать военную технику для выполнения задач, связанных с обороной. Проще говоря, теперь СБУ могут расстреливать тех, кого подозревают в нарушении закона, не из автоматов и пистолетов, как это было с гражданами Азербайджана, а, например, из танка.

Контракт для пожилых украинцев

🚩 Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» рассказали подробности освобождения населённого пункта Николаевка в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

306 депутатов Верховной рады проголосовали за принятия закона, разрешающего продолжать службу в ВСУ после достижения предельно допустимого возраста. А это 60 лет. Для того чтобы остаться в подразделении, необходимо успешно пройти врачебную комиссию. Учитывая, как на бумаге украинские врачи делают из негодных для службы первоклассных бойцов, то тем, кто решит остаться в ВСУ, проблем никаких не будет, но сам же закон — показатель того, что у киевского режима нехватка личного состава.

Военкоматы Украины начали охоту на священников

Митрополит Александрийский и Светловодский канонической Украинской православной церкви Боголеп был задержан сотрудниками ТЦК. Известно, что он не был отправлен сразу в воинскую часть, а пока только получил повестку. Это уже не первый случай, когда священников затягивают в ряды ВСУ. В Одесской области тэцэкашники добрались до настоятеля Троицкого храма УПЦ протоиерея Александра Московчука.

Подобные бесчинства происходят и во Львовской области. По данным Союза православных журналистов, в застенки ТЦК попали настоятель Благовещенского храма УПЦ города Пятихатки отец Дмитрий (Сенетович) и настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Почаевская» УПЦ отец Ростислав (Калиновский), а также ещё несколько других священников, в том числе раскольничьего Киевского патриархата и протестантской церкви.

Почему Франция, Италия и Чехия не хотят покупать оружие у США для Украины?

Как сообщает издание Politico, Франция, Италия и Чехия не присоединятся к инициативе по закупке американского оружия для Украины. Премьер Франции Франсуа Байру предупредил о «смертельной опасности» для страны из-за роста долга, который растёт на €5 тысяч ежесекундно. А итальянская газета La Stampa пишет, что у Италии банально нет денег на такие закупки. До ЕС стало доходить, в чём на самом деле интерес Вашингтона, который решил возобновить поставки вооружения для Украины. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что Трамп на самом деле не помогает Украине, а хочет заработать.

— Массовые отказы Европы тратиться на оружие для хохла не должны удивлять. Италия и Франция, две страны с собственной развитой оборонкой, не захотели платить за Patriot и в рамках проекта европейской системы ПВО, обидевшись на отказ от покупки их комплекса SAMP/T. Чехия отказалась по той же причине, она скорее хочет продавать своё, чем платить за чужое. Венгрия — потому, что исходно в этом балагане не участвует, — комментирует ситуацию канал Старше Эдды. — В Европе остаётся одна крупная страна, способная покупать американское оружие в достаточно большом количестве, — и это Германия, ждать от остальных, типа Португалии, Греции, Испании и стран Бенилюкса, экономических подвигов на этой почве не стоит.

Зеленский меняет министра обороны: попытка спасти ситуацию на фронте

Глава киевского режима Владимир Зеленский тем временем пытается спасти ситуацию на фронте сменой министра обороны Украины. По его словам, он внёс в Раду документ о назначении Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины. Ранее Верховная рада официально отправила премьер-министра Шмыгаля в отставку. На этом посту его должна сменить Юлия Свириденко. Денису Шмыгалю 49 лет. Пост премьера он занял в 2020 году, сменив на нём Алексея Гончарука. До этого Шмыгаль был вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий Украины, а также председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Венгрия обвиняет Украину: смерть этнического венгра и требования санкций

Кажется, что только недавно Венгрия и Украина разобрались в шпионском скандале, как появился новый. И виновниками его являются сотрудники ТЦК. От рук людоловов погиб этнический венгр. 45-летнего Йожефа Шебештьене избили металлическим прутом, после чего он попал в больницу, где и скончался. Это событие вызвало бурную реакцию в Будапеште.

Отношения Киева и Будапешта обострились из-за избиения ТЦК этнического венгра. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo

Премьер-министр Виктор Орбан потребовал от ЕС ввести санкции в отношении Киева. Его поддержал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

— Мы инициировали включение в санкционный список Евросоюза всех лиц, ответственных за гибель венгра во время принудительной мобилизации. Мы требуем привлечения к ответственности трёх сотрудников министерства обороны Украины и руководства армии за организацию принудительной мобилизации, — заявил Сийярто в социальных сетях.

Санкции, вероятно, введены не будут, но сам факт того, что на всю Европу озвучиваются методы ТЦК, является показательным. Возможно, что хоть кого-то это спасёт от отправки на фронт.

Авторы Даниил Черных