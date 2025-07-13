Под Киевом застрелили подозреваемых в убийстве полковника СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации подозреваемых в убийстве полковника Ивана Воронича, бывшего сотрудника сил специальных операций (ССО) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Незалежной. Информация об этом распространила пресс-служба ведомства.



Украинская спецслужба утверждает, что в убийстве Воронича подозреваются мужчина и женщина. Следствие установило, что они действовали якобы по указанию куратора, который поручил им слежку за сотрудником СБУ, включая сбор информации о его распорядке дня и маршрутах.

Тела предполагаемых убийц полковника СБУ. Фото © Пресс-служба СБУ