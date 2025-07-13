Под Киевом застрелили подозреваемых в убийстве полковника СБУ
СБУ сообщила о ликвидации подозреваемых в убийстве полковника Воронича
Место убийства сотрудника СБУ в Киеве. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Киевский Движ
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации подозреваемых в убийстве полковника Ивана Воронича, бывшего сотрудника сил специальных операций (ССО) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Незалежной. Информация об этом распространила пресс-служба ведомства.
Украинская спецслужба утверждает, что в убийстве Воронича подозреваются мужчина и женщина. Следствие установило, что они действовали якобы по указанию куратора, который поручил им слежку за сотрудником СБУ, включая сбор информации о его распорядке дня и маршрутах.
Тела предполагаемых убийц полковника СБУ. Фото © Пресс-служба СБУ
СБУ также заявила, что киллерам было предоставлено оружие – пистолет с глушителем. После совершения преступления они планировали скрыться, однако были обнаружены в Киевской области. При задержании подозреваемые оказали вооружённое сопротивление, в результате чего были ликвидированы.
Ранее сообщалось, что в Киеве был убит один из сотрудников СБУ Иван Воронич. Неизвестный сделал пять выстрелов в упор и сбежал. По некоторым данным, именно Воронич руководил диверсиями на российской территории и занимал должность старшего оперативника в первом отделе 16-го управления Центра спецопераций СБУ «Альфа».