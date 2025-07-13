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13 июля, 09:27
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Под Киевом застрелили подозреваемых в убийстве полковника СБУ

СБУ сообщила о ликвидации подозреваемых в убийстве полковника Воронича

Место убийства сотрудника СБУ в Киеве. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Киевский Движ

Место убийства сотрудника СБУ в Киеве. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Киевский Движ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о ликвидации подозреваемых в убийстве полковника Ивана Воронича, бывшего сотрудника сил специальных операций (ССО) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Незалежной. Информация об этом распространила пресс-служба ведомства.

Украинская спецслужба утверждает, что в убийстве Воронича подозреваются мужчина и женщина. Следствие установило, что они действовали якобы по указанию куратора, который поручил им слежку за сотрудником СБУ, включая сбор информации о его распорядке дня и маршрутах.

Тела предполагаемых убийц полковника СБУ. Фото © Пресс-служба СБУ

Тела предполагаемых убийц полковника СБУ. Фото © Пресс-служба СБУ

СБУ также заявила, что киллерам было предоставлено оружие – пистолет с глушителем. После совершения преступления они планировали скрыться, однако были обнаружены в Киевской области. При задержании подозреваемые оказали вооружённое сопротивление, в результате чего были ликвидированы.

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Ранее сообщалось, что в Киеве был убит один из сотрудников СБУ Иван Воронич. Неизвестный сделал пять выстрелов в упор и сбежал. По некоторым данным, именно Воронич руководил диверсиями на российской территории и занимал должность старшего оперативника в первом отделе 16-го управления Центра спецопераций СБУ «Альфа».

Наталья Демьянова
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