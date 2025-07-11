Покушение на военного: Сбежавшего с Украины экс-командира едва не убили в Нидерландах

Злоумышленник произвел шесть выстрелов, три из которых попали в цель. После совершения нападения он оставил на месте преступления стакан с кислотой, оружие, предположительно, использованное при атаке, и гильзы, а после чего скрылся. Полиция ведёт активные поиски преступника.

В 2014 году Майман воевал на стороне украинской армии против ДНР И ЛНР. В 2022 году он создал добровольческое формирование, не являвшееся частью ВСУ. Впоследствии против него на Украине были возбуждены уголовные дела по обвинениям в незаконном обороте оружия и наркотиков. В 2023 году, после того как Майман покинул страну, он был объявлен в международный розыск.