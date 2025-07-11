Покушение на военного: Сбежавшего с Украины экс-командира едва не убили в Нидерландах
Инсайдер: Бывший военный ВСУ Майман получил три пулевых ранения в Нидерландах
Михаил Майман. Обложка © VK / PRAVDA NL | Nieuws en video's
В голландском Заандаме совершено вооруженное нападение на украинского военного Михаила Маймана. Как сообщает украинское издание «Инсайдер», неизвестный обстрелял его из автомата. Состояние бывшего командира оценивается как критическое, он госпитализирован.
Злоумышленник произвел шесть выстрелов, три из которых попали в цель. После совершения нападения он оставил на месте преступления стакан с кислотой, оружие, предположительно, использованное при атаке, и гильзы, а после чего скрылся. Полиция ведёт активные поиски преступника.
В 2014 году Майман воевал на стороне украинской армии против ДНР И ЛНР. В 2022 году он создал добровольческое формирование, не являвшееся частью ВСУ. Впоследствии против него на Украине были возбуждены уголовные дела по обвинениям в незаконном обороте оружия и наркотиков. В 2023 году, после того как Майман покинул страну, он был объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что в Киеве был убит один из сотрудников СБУ Иван Воронич. Неизвестный сделал пять выстрелов в упор и сбежал. По некоторым данным, именно Воронич руководил диверсиями на российской территории и занимал должность старшего оперативника в первом отделе 16-го управления Центра спецопераций СБУ «Альфа».