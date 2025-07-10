Ликвидацию полковника СБУ в Киеве связали с диверсиями в России
Военкор Коц счёл добрым знаком ликвидацию полковника СБУ Воронича в Киеве
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Убийство полковника из спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве является добрым знаком. Враг должен бояться на своей территории, пишет военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.
«Хочется верить, что почалося. (...) Это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим», – отметил военкор.
Коц считает, что украинские военные со званием выше майора «ходить и оглядываться, каждый раз осматривать днище машины, с балкона изучать прохожих во дворе перед выходом». По его убеждению, для вражеских офицеров не должно быть безопасных мест.
Ранее Служба безопасности Украины подтвердила, что в Киеве убит один из её сотрудников полковник Иван Воронич. Неизвестный сделал пять выстрелов в упор и сбежал. По некоторым данным, именно он руководил диверсиями на российской территории и занимал должность старшего оперативника в первом отделе 16-го управления Центра спецопераций СБУ «Альфа».