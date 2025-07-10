Ликвидацию полковника СБУ в Киеве связали с диверсиями в России

Убийство полковника из спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве является добрым знаком. Враг должен бояться на своей территории, пишет военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

«Хочется верить, что почалося. (...) Это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим», – отметил военкор.