На Украине резко повысят численность СБУ

Верховная рада одобрила закон, предусматривающий существенное расширение штата Службы безопасности Украины как в обычных условиях, так и в период военных действий. Об этом сообщила народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

По её словам, документ касается работы СБУ и направлен на повышение её эффективности в условиях военного положения. Планируется, что общая численность сотрудников ведомства возрастёт: в мирный период — с 27 до 37 тысяч, а в особый — с 31 до 41 тысячи человек.

Также депутат отметила, что теперь сотрудники СБУ могут использовать оружие и боевую технику при выполнении задач, связанных с обороной. Вместо антитеррористического подразделения будет сформирован Центр специальных операций «А», который займётся оперативно-боевой деятельностью. Его штат должен составить не менее 10 тысяч человек.

Служба безопасности Украины является спецорганом, созданным в 1991 году для защиты государственной безопасности. Она находится в прямом подчинении у президента страны.