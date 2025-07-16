Американская неонацистская группировка взяла ответственность за убийство полковника СБУ в Киеве
Украинское крыло The Base взяло на себя ответственность за убийство Воронича
Место убийства сотрудника СБУ в Киеве. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Киевский Движ
Украинское крыло ультраправой группировки The Base под названием «Белый Феникс» взяло ответственность за убийство полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Там заявили, что намерены очистить страны от «грязнокровной орды».
«Мы, организация «Белый Феникс», гордимся нашими соратниками, очищающими Украину от грязнокровной орды!» — говорится в заявлении группировки.
По данным The Guardian, источники в антитеррористических кругах считают заявление «Белого Феникса» правдоподобным и расценивают его как эскалацию активности The Base.
Напомним, Ивана Воронича убили утром 10 июля в Киеве. Стрелявший сделал пять выстрелов в упор. Есть информация, что полковник курировал диверсии на территории РФ. До этого СБУ заявила о ликвидации подозреваемых в убийстве Воронича. Позже СМИ узнали, что это были граждане Азербайджана.