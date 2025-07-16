Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 13:00

Американская неонацистская группировка взяла ответственность за убийство полковника СБУ в Киеве

Украинское крыло The Base взяло на себя ответственность за убийство Воронича

Место убийства сотрудника СБУ в Киеве. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Киевский Движ

Место убийства сотрудника СБУ в Киеве. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Киевский Движ

Украинское крыло ультраправой группировки The Base под названием «Белый Феникс» взяло ответственность за убийство полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Там заявили, что намерены очистить страны от «грязнокровной орды».

«Мы, организация «Белый Феникс», гордимся нашими соратниками, очищающими Украину от грязнокровной орды!» — говорится в заявлении группировки.

По данным The Guardian, источники в антитеррористических кругах считают заявление «Белого Феникса» правдоподобным и расценивают его как эскалацию активности The Base.

«Грохнули по беспределу»: Баку раскритиковали за молчание из-за расстрела азербайджанцев в Киеве
«Грохнули по беспределу»: Баку раскритиковали за молчание из-за расстрела азербайджанцев в Киеве

Напомним, Ивана Воронича убили утром 10 июля в Киеве. Стрелявший сделал пять выстрелов в упор. Есть информация, что полковник курировал диверсии на территории РФ. До этого СБУ заявила о ликвидации подозреваемых в убийстве Воронича. Позже СМИ узнали, что это были граждане Азербайджана.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar