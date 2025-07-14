Казнённые без суда подозреваемые в убийстве полковника СБУ в Киеве оказались азербайджанцами

За убийством полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Вороничем в Киеве стоят граждане Азербайджана. Об этом заявил главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов.

По его сведениям, некий Хагани Гулализада нелегально прибыл на территорию Украины. В феврале азербайджанец пытался официально пересечь границу, но выяснилось, что ему запрещён въезд в Незалежную до 2030 года. Сообщницей киллера была Нармин Гулиева, прибывшая в Киев 15 мая из Молдавии.

СБУ сообщила о ликвидации подозреваемых в убийстве полковника Воронича 13 июля. Ведомство не стало называть их имён, заявив только, что это – мужчина и женщина. Там утверждают, что беглые киллеры были убиты при задержании, поскольку оказали сопротивление.