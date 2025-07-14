«Грохнули по беспределу»: Баку раскритиковали за молчание из-за расстрела азербайджанцев в Киеве
Подоляка раскритиковал Баку за молчание на фоне расстрела азербайджанцев в Киеве
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Азербайджан не прокомментировал ликвидацию в Киеве предполагаемых убийц полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича. Военблогер Юрий Подоляка в Telegram раскритиковал власти республики за молчание о возможном расстреле граждан Азербайджана.
Он отметил, что в Баку непривычная тишина, хотя в Киеве, как уже очевидно, украинские власти могли безосновательно убить двух азербайджанцев, сделав их крайними в деле ликвидации сотрудника СБУ.
«Вот и утро пришло, а в Баку непривычная (для таких горячих и «принципиальных» людей) тишина. Хотя в Киеве, и это уже очевидно всем, украинские власти по беспределу (и вероятно даже без причин) грохнули двух граждан Азербайджана», — написал Подоляка в своём телеграм-канале.
Блогер также заявил, что отсутствие реакции со стороны Азербайджана свидетельствует о сознательном желании испортить отношения с Россией.
Напомним, Воронич был убит утром 10 июля в Киеве. Неизвестный сделал пять выстрелов в упор и сбежал. По некоторым данным, именно Воронич руководил диверсиями на территории РФ и занимал должность старшего оперативника в первом отделе 16-го управления Центра спецопераций СБУ «Альфа». Накануне СБУ заявила о ликвидации подозреваемых в убийстве Воронича, а сегодня СМИ узнали, что это были граждане Азербайджана.