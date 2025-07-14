«Грохнули по беспределу»: Баку раскритиковали за молчание из-за расстрела азербайджанцев в Киеве

Азербайджан не прокомментировал ликвидацию в Киеве предполагаемых убийц полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича. Военблогер Юрий Подоляка в Telegram раскритиковал власти республики за молчание о возможном расстреле граждан Азербайджана.

Он отметил, что в Баку непривычная тишина, хотя в Киеве, как уже очевидно, украинские власти могли безосновательно убить двух азербайджанцев, сделав их крайними в деле ликвидации сотрудника СБУ.

«Вот и утро пришло, а в Баку непривычная (для таких горячих и «принципиальных» людей) тишина. Хотя в Киеве, и это уже очевидно всем, украинские власти по беспределу (и вероятно даже без причин) грохнули двух граждан Азербайджана», — написал Подоляка в своём телеграм-канале.