ФСБ назвала имена трёх сотрудников СБУ, готовивших теракт против офицера в Крыму

Он проникал в общедомовые чаты российских ЖК под видом жителя. Именно Сдырко руководит действиями двух коллег. Китаев является сотрудником-агентуристом, отвечает за подбор и вербовку исполнителей диверсионно-террористических актов. Осипенко занимается электроникой и электротехникой, при организации диверсии и терактов отвечает за техническую составляющую.