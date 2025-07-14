ФСБ назвала имена трёх сотрудников СБУ, готовивших теракт против офицера в Крыму
Китаев Игорь Игоревич, Осипенко Александр Петрович и Сдырко Назарий Игоревич. Обложка © ФСБ России
Жительницу Крыма к подрыву авто офицера Минобороны РФ готовили старший оперуполномоченный 1-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ старший лейтенант Китаев Игорь Игоревич, старший оперуполномоченный 2-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ капитан Осипенко Александр Петрович и начальник 1-го сектора 3-го отдела 5-го управления ДКР СБУ майор Сдырко Назарий Игоревич. Имена подозреваемых установила ФСБ.
«Сдырко нам достаточно хорошо известен. Родился в Тернопольской области Украины. Является приверженцем идеологии Степана Бандеры, последователем идей германского национал-социализма», — рассказал сотрудник ФСБ.
Он проникал в общедомовые чаты российских ЖК под видом жителя. Именно Сдырко руководит действиями двух коллег. Китаев является сотрудником-агентуристом, отвечает за подбор и вербовку исполнителей диверсионно-террористических актов. Осипенко занимается электроникой и электротехникой, при организации диверсии и терактов отвечает за техническую составляющую.
Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму была задержана 24-летняя девушка, планировавшая убийство российского офицера по заданию Службы безопасности Украины. Сообщники передали ей самодельное взрывное устройство для совершения теракта.