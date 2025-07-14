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14 июля, 05:45

ФСБ показала видео допроса девушки, планировавшей убить военного в Крыму

Федеральная служба безопасности поделилась кадрами задержания девушки, которая намеревалась подорвать машину российского военнослужащего в Крыму. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Задержанная рассказала о плане убийства. Видео © ЦОС ФСБ России

По словам преступницы, она получила указания о том, как лучше совершить убийство. Девушка планировала дождаться ночи и прикрепить взрывчатку к автомобилю, чтобы взорвать его утром.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму была задержана 24-летняя девушка, планировавшая убийство российского офицера по заданию Службы безопасности Украины. Сообщники передали ей самодельное взрывное устройство для совершения теракта.

Обложка © ЦОС ФСБ России

Владимир Озеров
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