Рада разрешила украинским пенсионерам и пенсионеркам заключать контракты с ВСУ

Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который повышает предельный возраст для службы в армии. Сейчас он составляет 60 лет. Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко.

Она отметила, что 306 народных депутатов поддержали законопроект, позволяющий военнослужащим продолжать службу по контракту после достижения возрастного предела. По её словам, документ даёт возможность подписать контракт тем, кто хочет служить дальше и соответствует медицинским требованиям. Однако Геращенко указала на недостаточную чёткость формулировок в законе, особенно в части согласования кандидатур, что может привести к злоупотреблениям. Детали процедуры будут уточнены в подзаконных актах, которые должны быть разработаны в течение трёх месяцев после вступления закона в силу.

Как пояснили в издании «Судебно-юридическая газета», контракт смогут заключить как мужчины, так и женщины. Для них предусмотрен двухмесячный испытательный срок. В условиях военного положения срок службы составит один год с возможностью продления. При этом верхняя возрастная граница для таких контрактников не устанавливается.

Сейчас на Украине мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация была введена в феврале 2022 года, а в мае прошлого года её условия значительно ужесточили, лишив многих призывников льгот и отсрочек. Несмотря на это, власти сталкиваются с проблемами при комплектовании армии и ищут способы привлечь на службу тех, кто не подпадает под обязательный призыв.