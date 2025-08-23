Сокрушительные удары «Искандера» и «Гераней» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР
МО: ВС РФ ударами Гераней и Искандера уничтожили технику ВСУ и 600 человек в ДНР
Комплексный удар российских вооружённых сил был нанесен по объектам временного базирования украинских сил в Донецкой Народной Республике. В ходе операции были задействованы ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», фугасные авиабомбы ФАБ-500 и ударные беспилотники «Герань».
«ВС РФ нанесли групповой ракетный и авиационный удар «Искандерами» и «Геранями» по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР», — доложили в ведомстве.
Кадры нанесения ударов по пунктам противника в ДНР. Видео © Минобороны России
Как сообщило Министерство обороны России, в результате атаки украинская сторона лишилась 4 реактивных систем залпового огня, 3 танков, до 7 боевых разведывательных машин, до 22 боевых машин пехоты, до 20 единиц автотранспорта и 4 станций радиоэлектронной борьбы. Помимо военной техники, были разрушены склад боеприпасов, командный пункт, укрытие для личного состава, а также ликвидировано свыше 600 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что российские Воздушно-космические силы осуществили ряд атак на временные пункты дислокации украинских подразделений на территории ДНР в районе населённого пункта Константиновка. Удары были нанесены с применением ФАБ-3000.
