Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 05:20

Комбриг ВСУ отправил бойцов на убой, а сам поехал на праздник в Харьков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

127-й отдельная бригада территориальной обороны ВСУ несёт потери у Волчанска. Тем временем командир батальона Олег Черкашин была замечен на праздничных мероприятиях в Харькове. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В то время, как 127-я обр ТрО несёт потери на волчанском направлении, её комбриг майор Черкашин Олег Степанович замечен на праздничных мероприятиях в честь дня города Харькова», — говорится в сообщении.

В это же время бойцы российского объединения «Север» в районе Синельникова сумели прорвать сопротивление ВСУ. Они продвинулись на 200 метров, уничтожили часть личного состава противника и заняли опорный пункт 127-й бригады.

Элитный спецбатальон БПЛА ВСУ сдал населённый пункт в ДНР
Элитный спецбатальон БПЛА ВСУ сдал населённый пункт в ДНР

Ранее сообщалось, что российские военные установили контроль над важным логистическим маршрутом в районе Купянска. Трасса, соединяющая Купянск, Шевченково и Чугуев, а также населённый пункт Соболевка уже находятся под контролем российских подразделений.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar