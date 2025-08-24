127-й отдельная бригада территориальной обороны ВСУ несёт потери у Волчанска. Тем временем командир батальона Олег Черкашин была замечен на праздничных мероприятиях в Харькове. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В то время, как 127-я обр ТрО несёт потери на волчанском направлении, её комбриг майор Черкашин Олег Степанович замечен на праздничных мероприятиях в честь дня города Харькова», — говорится в сообщении.

В это же время бойцы российского объединения «Север» в районе Синельникова сумели прорвать сопротивление ВСУ. Они продвинулись на 200 метров, уничтожили часть личного состава противника и заняли опорный пункт 127-й бригады.