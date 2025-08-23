Мессенджер MAX
23 августа, 16:20

Армия России взяла под контроль трассу снабжения ВСУ в Купянске

Ганчев: ВС РФ установили контроль над трассой снабжения ВСУ в Купянске

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Купянске Харьковской области российскими войсками был установлен контроль над важным логистическим путём, по которому шло снабжение украинских сил. Об этом РИА «Новости» проинформировал руководитель российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Если говорить о последних достижениях нашей армии, то у нас под контролем уже находится путь снабжения группировки в Купянске. Это трасса, соединяющая Купянск, Шевченково, Чугуев. Населённый пункт Соболевка полностью контролируется нашими бойцами. То есть это уже северо-западная часть Купянска», — заявил Ганчев.

Ранее Минобороны РФ объявило об освобождении Клебан-Быка и Среднего в ДНР. Клебан-Бык был занят решительными действиями Южной группировки войск, а Среднее — в результате активных операций группировки «Запад».

