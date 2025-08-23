В Купянске Харьковской области российскими войсками был установлен контроль над важным логистическим путём, по которому шло снабжение украинских сил. Об этом РИА «Новости» проинформировал руководитель российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Если говорить о последних достижениях нашей армии, то у нас под контролем уже находится путь снабжения группировки в Купянске. Это трасса, соединяющая Купянск, Шевченково, Чугуев. Населённый пункт Соболевка полностью контролируется нашими бойцами. То есть это уже северо-западная часть Купянска», — заявил Ганчев.