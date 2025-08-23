В селе Клебан-Бык, расположенном на территории Донецкой Народной Республики, оборону удерживали боевики группировки «Азов»*. Об этом рассказал штурмовик 103-го полка 8-й гвардейской армии Южной группировки войск с позывным Симба.

«Здесь остались подразделения старых азовцев, которые здесь отдыхали, а получилось так, что пришёл 103-й полк [ВС РФ] и пришлось работать [держать оборону]», — цитирует бойца ТАСС.

Боец также отметил, что уровень подготовки боевиков на данном участке фронта был значительно ниже, чем на других направлениях.

Кроме того, в селе Клебан-Бык сдал позиции элитный спецбатальон беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Птицы Мадьяра». Сам район имеет свои особенности, включая обширные открытые пространства, лесополосы, терриконы и присутствие промышленных объектов, таких как шахты.