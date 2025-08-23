Элитный спецбатальон БПЛА ВСУ сдал населённый пункт в ДНР
В числе украинских подразделений, отступивших из Клебан-Быка в ДНР, был элитный спецбатальон беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Птицы Мадьяра». Об этом рассказал российский военный с позывным Пенза из 103-го полка группировки войск «Южная».
«У ВСУ есть ряд подразделений, довольно опытных, обучаемых на Западе. Те же самые «Птицы Мадьяра», которые работали на этом направлении (Константиновское. — Прим. Life.ru). Невзирая ни на что, всё-таки человеческая воля сильнее, чем воля запрограммированной техники», — приводит РИА «Новости» его слова.
Боец также отметил, что сам район Клепан-Бык имеет свои особенности, включая обширные открытые пространства, лесополосы, терриконы и присутствие промышленных объектов, таких как шахты.
Ранее сообщалось, что за последние сутки российские войска освободили населённые пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Клебан-Бык был взят Южной группировкой войск, а Среднее — группировкой «Запад». Потеря этих населённых пунктов имеет стратегическое значение для ВСУ: они расположены в районе Горловки и вдоль важных дорог, включая трассу на Константиновку.