В числе украинских подразделений, отступивших из Клебан-Быка в ДНР, был элитный спецбатальон беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Птицы Мадьяра». Об этом рассказал российский военный с позывным Пенза из 103-го полка группировки войск «Южная».

«У ВСУ есть ряд подразделений, довольно опытных, обучаемых на Западе. Те же самые «Птицы Мадьяра», которые работали на этом направлении (Константиновское. — Прим. Life.ru). Невзирая ни на что, всё-таки человеческая воля сильнее, чем воля запрограммированной техники», — приводит РИА «Новости» его слова.

Боец также отметил, что сам район Клепан-Бык имеет свои особенности, включая обширные открытые пространства, лесополосы, терриконы и присутствие промышленных объектов, таких как шахты.