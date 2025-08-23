Демилитаризация в деле: Появилось видео ликвидации двух батальонов ВСУ под Краматорском

В ночь на субботу, 23 августа, в районе Краматорска (ДНР) был ликвидирован пункт постоянной дислокации 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале «Изнанка» вместе с видеоматериалом.

«Для начала, удар наносился явно за пределами населённого пункта, а именно в районе н.п. Шабельковка. Целью комбинированной атаки стали район сосредоточения 2-х бтгр 156 омбр ВСУ, а также КП бригады и склады с имуществом», — указывается в материале.

Кадры уничтожения подразделений ВСУ. Видео © Telegram / «Изнанка»

Атака была проведена с применением корректируемых авиационных бомб, двух баллистических ракет «Искандер» и нескольких десятков ударных дронов «Герань».

В результате были полностью ликвидированы 4 установки РСЗО, 3 танка, порядка 7 БРДМ, до двух десятков БМП, около 20 единиц специализированной техники и 4 комплекса РЭБ. Также были разрушены штаб бригады, места укрытия для военнослужащих и хранилище боеприпасов. Потери среди личного состава оцениваются как серьёзные, их точная цифра устанавливается. Операция была осуществлена на удалении от населённых пунктов, чтобы свести к минимуму риск для гражданских лиц.