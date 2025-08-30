В Запорожье уничтожен цех завода «Мотор Сич» с авиатопливом для ВСУ

В подконтрольном Киеву Запорожье нанесён удар по заводу «Мотор Сич» и подстанции «Запорожская». Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, повреждены объекты, использовавшиеся для нужд ВСУ.

«Ударом разрушен 34-й цех завода «Мотор Сич», где расположены резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых ВСУ», — сказал он.

По словам Рогова, также удар пришёлся по подстанции «Запорожская», которая снабжала электричеством ряд заводов, задействованных для производства военной продукции украинскими силами. Повреждение трансформаторов и оборудования нарушило работу этих объектов.