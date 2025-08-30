Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
30 августа, 12:06

В Запорожье уничтожен цех завода «Мотор Сич» с авиатопливом для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

В подконтрольном Киеву Запорожье нанесён удар по заводу «Мотор Сич» и подстанции «Запорожская». Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, повреждены объекты, использовавшиеся для нужд ВСУ.

«Ударом разрушен 34-й цех завода «Мотор Сич», где расположены резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых ВСУ», сказал он.

По словам Рогова, также удар пришёлся по подстанции «Запорожская», которая снабжала электричеством ряд заводов, задействованных для производства военной продукции украинскими силами. Повреждение трансформаторов и оборудования нарушило работу этих объектов.

Ранее сообщалось, что под контроль российских войск перешёл населённый пункт Запорожское в Днепропетровской области. Освобождение было результатом действий подразделений группировки войск «Восток».

Милена Скрипальщикова
