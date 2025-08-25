Армия России ускорила наступление в Днепропетровской области, взято ещё одно село
ВС РФ освободили Запорожское в Днепропетровской области
Обложка © VK / Минобороны РФ
В Днепропетровской области под контроль Армии России перешёл ещё один населённый пункт. Об успехах «восточной» группировки войск докладывает Минобороны РФ в сводке от 25 августа.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Запорожское», – отчиталось ведомство.
А подразделения группировки войск «Центр» освободили в Днепропетровской области населённый пункт Филия. В этом же регионе под контроль была взята Новогеоргиевска. ВСУ бежали из села, бросив в окопах тела сотен погибших сослуживцев.