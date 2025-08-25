Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

25 августа, 09:14

Армия России ускорила наступление в Днепропетровской области, взято ещё одно село

Обложка © VK / Минобороны РФ

В Днепропетровской области под контроль Армии России перешёл ещё один населённый пункт. Об успехах «восточной» группировки войск докладывает Минобороны РФ в сводке от 25 августа.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Запорожское», – отчиталось ведомство.

А подразделения группировки войск «Центр» освободили в Днепропетровской области населённый пункт Филия. В этом же регионе под контроль была взята Новогеоргиевска. ВСУ бежали из села, бросив в окопах тела сотен погибших сослуживцев.

