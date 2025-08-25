«‎Сбрасывали и отступали»: Российских военных шокировали окопы ВСУ с телами сотен солдат

Солдаты ВСУ во время отступления оставили сотни тел своих погибших сослуживцев в селе Новогеоргиевка Днепропетровской области. О шокирующем поступке вражеских войск рассказал заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки российских войск «Восток» с позывным Стёпа в видео Минобороны РФ.

«Очень часто и в очень больших количествах попадались, сотнями», — говорит военнослужащий. По его наблюдению, в основном тела погибших ВСУшники массово сбрасывали в окопы и отступали.