25 августа, 06:13

«‎Сбрасывали и отступали»: Российских военных шокировали окопы ВСУ с телами сотен солдат

Замкомандира Стёпа: ВСУшники бросили в Новогеоргиевке тела сотен сослуживцев

Обложка © Следственный комитет РФ

Солдаты ВСУ во время отступления оставили сотни тел своих погибших сослуживцев в селе Новогеоргиевка Днепропетровской области. О шокирующем поступке вражеских войск рассказал заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки российских войск «Восток» с позывным Стёпа в видео Минобороны РФ.

«Очень часто и в очень больших количествах попадались, сотнями», — говорит военнослужащий. По его наблюдению, в основном тела погибших ВСУшники массово сбрасывали в окопы и отступали.

Российские ВС за 20 августа установили контроль над населёнными пунктами Новогеоргиевка в Днепропетровской области, а также Сухецкое и Панковка на территории Донецкой Народной Республики. А за 21 августа наши бойцы взяли под контроль два посёлка (Катериновка, Владимировка) и одно село (Русин Яр) в ДНР.

