Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 05:37

ВС РФ при зачистке Искры обнаружили подвал с телами раненых бойцов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

После освобождения населённого пункта Искра в ДНР российские военнослужащие обнаружили в подвале одного из домов десятки погибших солдат ВСУ. Данное место служило импровизированным медицинским пунктом, где раненым украинским бойцам оказывали первичную помощь, а затем оставляли умирать. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Во время зачистки Искры бойцы в подвале одного из зданий обнаружили десятки тел боевиков ВСУ. Это оказалось импровизированное подобие госпиталя 5-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, где раненым делали перевязки и уколы обезболивающего, после чего оставляли умирать», — рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что несмотря на ожесточённое сопротивление украинской армии, российские мотострелковые подразделения смогли освободить Искру, полностью выбив оттуда силы ВСУ.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что после взятия под контроль посёлка Искра ВС РФ удерживают 50 километров границы Днепропетровской области, где формируется буферная зона. Продвижение российских военных на других участках подрывает дух киевской армии.

Мария Любицкая
