ВС РФ при зачистке Искры обнаружили подвал с телами раненых бойцов ВСУ

После освобождения населённого пункта Искра в ДНР российские военнослужащие обнаружили в подвале одного из домов десятки погибших солдат ВСУ. Данное место служило импровизированным медицинским пунктом, где раненым украинским бойцам оказывали первичную помощь, а затем оставляли умирать. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Во время зачистки Искры бойцы в подвале одного из зданий обнаружили десятки тел боевиков ВСУ. Это оказалось импровизированное подобие госпиталя 5-й отдельной тяжёлой механизированной бригады, где раненым делали перевязки и уколы обезболивающего, после чего оставляли умирать», — рассказали в министерстве.