Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 13:22

Герасимов раскрыл процент освобождённых территорий в ЛНР и ДНР

Герасимов: ВС РФ освободили ДНР на 79%, ЛНР — на 99,7%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

С марта в рамках специальной военной операции российские силы взяли под контроль более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населённых пунктов. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

«С марта месяца освобождено более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населённых пунктов», — сказал он.

По его словам, сейчас российские силы освободили почти всю территорию Луганской Народной Республики — 99,7%, осталось отбить менее 60 кв. км. Также освобождено 79% Донецкой Народной Республики. Кроме того, войска почти полностью блокировали город Купянск в Харьковской области и освободили около половины его территории, уточнил генерал армии.

Новости СВО. Нелеповка освобождена, разведчик ВСУ «Симферополь» потоплен на Дунае, Трамп недоволен Зеленским и готовит заявление по Украине, 29 августа
Новости СВО. Нелеповка освобождена, разведчик ВСУ «Симферополь» потоплен на Дунае, Трамп недоволен Зеленским и готовит заявление по Украине, 29 августа

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населённый пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике. За село с бойцами ВСУ сражались подразделения группировки войск «Восток». В результате наступательных действий этих подразделений Камышеваха была полностью освобождена.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Валерий Герасимов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar