Герасимов раскрыл процент освобождённых территорий в ЛНР и ДНР

С марта в рамках специальной военной операции российские силы взяли под контроль более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населённых пунктов. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, сейчас российские силы освободили почти всю территорию Луганской Народной Республики — 99,7%, осталось отбить менее 60 кв. км. Также освобождено 79% Донецкой Народной Республики. Кроме того, войска почти полностью блокировали город Купянск в Харьковской области и освободили около половины его территории, уточнил генерал армии.