Армия России освободила село Нелеповка в ДНР: наступление на Константиновку развивается

Армия России освободила в Донецкой Народной Республике село Нелеповка. Подразделения Южной группировки продолжают наступать на Константиновку.

— Фронт на этом участке теперь проходит по линии Нелеповка — Александро-Шультино — Предтечино — Ступочки — Часов Яр. Ближайшие после Нелеповки цели для группировки Юг — ближайшая Плещеевка и пригород Константиновки Иванополье, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

В свою очередь, на Западе бьют тревогу из-за сложившейся обстановки в районе Славянска. Financial Times заявляет, что вокруг этого города и Краматорска ВСУ ведут оборонительные бои, но ВС РФ продвигаются. Кроме того, британские журналисты невольно раскрыли планы противника на этом участке фронта. Они напомнили, что находящийся в Краматорске металлургический завод уже не работает, поэтому он может быть использован как укрепления.

— Каждый дом, каждое здание, каждый многоквартирный дом можно использовать для стабилизации обороны, — говорит представитель 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.

Похоже, что Украина будет до последнего держаться за эти города и в очередной раз использовать тактику «живого щита».

Карта СВО на 29 августа 2025 года. Освобождён населённый пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики. Фото © Telegram / divgen

ВКС России контролируют ситуацию: атаки ВСУ в Курской области отбиты

Воздушно-космические силы продолжают уничтожать ВСУ в курском приграничье. Противник пока не наступает на Тёткинском и Глушковском участках фронта.

Российский дрон потопил разведчик «Симферополь» ВМС Украины

Российский безэкипажный катер отправил на дно средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины. Удар по нему произошёл на Дунае. Канал «Рыбарь» выяснил, что БЭК преодолел только по реке 25 километров.

— Это самый дальний удар вглубь территории противника по реке. Не исключено, что наблюдатели противника решили, что это их собственный БЭК, что и привело к такому дальнему проходу нашего дрона, — говорится в материале.

«Военная хроника» пишет, что фактически произошло боевое крещение российских безэкипажных катеров. Теперь можно ожидать увеличения атак, подобных ударам по «Симферополю». Остаётся открытым вопрос налаживания производства, так как целей много.

Кадры объективного контроля поражения среднего разведывательного корабля «Симферополь» ВМС Украины российским быстроходным безэкипажным катером в устье реки Дунай. Видео © Telegram / mod_russia

Новый скандал: боевик ВСУ Бровди нагрубил министру Венгрии

Будапешт закрыл въезд в Венгрию командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, более известному по позывному Мадьяр. Своё второе имя он получил из-за происхождения. Бровди родился в Закарпатье, где проживает большое число этнических венгров. На решение венгерского руководства повлияли атаки Украины на нефтепровод «Дружба» и попытки Киева шантажировать Будапешт. Из-за этой санкции в МИД Украины вызвали посла Венгрии, а сам Мадьяр нахамил министру иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петеру Сийярто.

— Засуньте себе ***, господин «танцор на костях», ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я — украинец и приеду на родину моего отца уже после вас. Настоящих мадьяр в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы им окончательно [надоедите], — написал он.

В любом случае, перекачка нефти через «Дружбу» возобновилась, а Украина вляпалась в очередной скандал.

Трампа раздражает Зеленский и Европа

Как сообщает журнал Atlantic, президент США Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой, считает, что их требования по урегулированию на Украине нереалистичны. Пресс-секретарь Белого дома Ливитт заявила, что, возможно, обе стороны пока не готовы сами закончить конфликт. «Президент хочет завершения войны, но лидеры этих двух стран тоже должны этого захотеть, должны стремиться к этому. Я думаю, президент сделает по этому поводу дополнительные заявления позже», — сообщила официальный представитель Белого дома.

